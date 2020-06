Kitzingen vor 1 Stunde

Geistliche Abendmusik in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen

In der Zeit zwischen den Pfingstferien und Sommerferien gibt es in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder ein öffentliches kirchenmusikalisches Angebot, heißt es in einer Pressemitteilung.