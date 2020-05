Geiselwind: Rege Nachfrage nach Bauland im "Langäcker II"

Es kann los gehen im Baugebiet Langäcker II in Geiselwind, zumindest mit der Erschließung. In der Sitzung des Gemeinderats vergab das Gremium die Arbeiten dazu an die Firma Markgraf aus Bayreuth zum Preis von 2,213 Millionen Euro. Die vorgesehene Fläche schließt an das bestehende Siedlungsgebiet in Richtung Freizeitland an. Bei einer Größe von insgesamt 3,2 Hektar sollen dort 33 Bauplätze entstehen. Die Erschließung soll spätestens im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein, teilte Bürgermeister Ernst Nickel in der Ratssitzung mit.

Auf Nachfrage aus dem Rat sagte er, dass die Nachfrage nach Plätzen groß sei. Etwa die Hälfte der Grundstücke seien verkauft, einige Interessenten ließen sich zudem vormerken. Aktuell seien "nur noch neun oder zehn" frei, schätzte Nickel. Auf einen Preis, was der Quadratmeter Bauland kosten werde, wollte und konnte sich die Verwaltung noch nicht festlegen. Der Quadratmeter werde jedoch "sicher über 100 Euro" kosten, meinte Verwaltungsleiter Wilfried Hack.

In der Sitzung wurde der Antrag für eine Bewirtungsfläche im Außenbereich im Ortsteil Rehweiler genehmigt. Bauherr Dieter Öchnser will auf dem Gelände des ehemaligen Waldgasthofs Zehnder die Fläche für eine Außenbewirtung von 200 Quadratmetern auf 600 Quadratmeter einrichten. Der zusätzliche Platz soll im Innenhof entstehen. Ein dazu von den Behörden gefordertes Lärmgutachten wurde erstellt. Bewirtung und Betrieb draußen dürfe nur bis 22 Uhr sein, bei Musik im Außenbereich müsse sich der Antragsteller an die gesetzlichen Vorgaben halten sagte Bürgermeister Nickel.