Wasserberndorf vor 21 Minuten

Vermissstensuche

Unterfranken: Regina R. seit Sonntagabend vermisst - zuletzt war sie mit dem E-Bike unterwegs

Seit Sonntagabend wird eine Frau in Unterfranken vermisst. Sie befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Sämtliche Suchmaßnahmen endeten ergebnislos, weshalb sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit wendet.