Gasaustritt: Feuerwehr-Einsatz in Einkaufsmarkt in Kitzingen

Seit einigen Monaten wird Einkaufsmarkt in der Straße "Am Dreistock" in Kitzingen bei laufendem Betrieb umgebaut. Dabei ist es am Mittwochabend zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Tagen zu einem Gasaustritt gekommen.

"Aus der Kühlanlage ist Kohlendioxid (CO2) ausgetreten", bestätigte Kommandant Matthias Gernert, Einsatzleiter der Feuerwehr Kitzingens. Gegen 18 Uhr mussten alle Besucher den Einkaufsmarkt und die Mitarbeiter die Baustelle verlassen.

Die Feuerwehr dichtete das Leck in der Kühlanlage provisorisch ab und lüftete die Räume, bis die CO2-Konzentration im Gebäude wieder ungefährlich war. Unterdessen traf die für die Kühlanlage zuständige Firma ein. Gernert vermutete, dass eine Lötnaht undicht gewesen sein könnte.

Einsatz dauerte eineinhalb Stunden

Bereits am Pfingstmontag war die Feuerwehr aus dem gleichen Grund zum Einkaufsmarkt gerufen worden. "Als wir die Alarmdurchsage gehört haben, wussten wir gleich, was los ist und wohin wir müssen", sagte Gernert. Beim ersten Mal hätten sie ihren Einsatz noch an der Information im Markt begonnen. Dort befindet sich die Brandmelderzentrale.

Der Einsatz am Mittwochabend war gegen 19.30 Uhr beendet und dauerte somit rund eineinhalb Stunden. Beteiligt waren die Feuerwehr aus Kitzingen mit 18 Einsatzkräften und vier Großfahrzeugen, wovon zwei im Vorfeld wieder abrückten, sowie die Polizei und ein Rettungssanitäter. Aufgrund der übermittelten Gefahrenstufe waren auch sie vorsorglich alarmiert worden, mussten aber vor Ort nicht eingreifen.

Verständnis zeigten jene Marktbesucher, die am Abend noch zum Einkaufen wollten, aber am Eingang vom Personal darauf hingewiesen wurden, dass der Markt wegen eines Gasaustritts vorzeitig geschlossen worden sei. Eine Anfrage in der Konzernzentrale, warum es zu den beiden Vorfällen kam, blieb unbeantwortet.