Nicht zu glauben: Gaffer filmt Verkehrsunfall

Bereits am Freitagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen der A3 und Kitzingen. Hier war eine Frau mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit nach rechts in den angrenzenden Straßengraben gerutscht, heißt es im Bericht der Polizei. Während sich die eingesetzten Rettungssanitäter um die Frau kümmerten, fuhr ein weiterer Fahrzeugführer mit seinem Pkw langsam an der Unfallstelle vorbei. Der Mann filmte hierbei offensichtlich mit seinem Handy die Unfallsituation. Insbesondere wie die Frau von den Helfern vor Ort erstversorgt wurde.

Das Fahrzeugkennzeichen des Mannes konnte von einem Zeugen abgelesen werden. Daher konnte der Mann auch von den Ordnungshütern schnell ermittelt werden. Das Handy wurde sichergestellt und das aufgenommene Video als Beweismittel gesichert. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Filmaufnahmen.