Füttern ausdrücklich erlaubt

Im Frühjahr werden sie normalerweise wieder in den Kellern und Gartenschuppen verstaut: Die Futterhäuschen, die den heimischen Vogelarten im Winter so geholfen haben. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) weist darauf hin, dass die Fütterung durchaus auch im Frühjahr und Sommer erfolgen darf. „Wer Spaß daran hat, kann unsere heimischen Vögel im Garten das ganze Jahr über mit Futter anlocken“, erklärt Martina Gehret vom LBV. „Wenn einige Regeln beachtet werden, schadet die Fütterung das ganze Jahr nicht.“ An oberster Stelle steht dabei die Hygiene an der Futterstelle. Denn Krankheiten können sich leichter ausbreiten, wo sich viele Vögel sammeln. Im Frühling und Sommer liefern Sämereien und Körner die beste Energie. Von Vatertag bis Muttertag findet die mittlerweile vierzehnte „Stunde der Gartenvögel Plus“ statt. Alle bayerischen Naturfreunde sind dazu aufgerufen, eine Stunde lang jeden Vogel in ihrem Garten, auf dem Balkon oder in einem Park zu zählen. Mit etwas Glück entstehen dabei so tolle Bilder wie diese Aufnahme eines Grünfinks.