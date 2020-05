Martinsheim vor 1 Stunde

Fünf neue Gemeinderäte in Martinsheim

Seine konstituierende Sitzung hielt der Gemeinderat Martinsheim am Dienstabend in der alten Schule in Gnötzheim ab. Dabei wurden vom im Amt bleibenden Bürgermeister Rainer Ott fünf neue Ratsmitglieder vereidigt.