Fronleichnam mit Einschränkungen in Iphofen und Dornheim

Um Fronleichnam feiern zu können, haben die Pfarrgemeinden in Iphofen und Dornheim Ehrenamtliche gefunden, die Schutzmaßnahmen umsetzten. Die Abstandregelungen schränkten die Zahl der Gottesdienstbesucher jedoch stark ein, mit der Folge, dass nicht alle den Gottesdienst besuchen konnten, die das wollten, heißt es in einer Pressemitteilung. Nur 21 Einzelplätze konnten in der Kirche St. Laurentius in Dornheim angeboten werden. Hätte das Wetter mitgespielt, wäre die Messe im Pfarrgarten gefeiert worden und 50 Personen hätten teilnehmen können.

In der Kirche St. Veit in Iphofen sind rund 75 Einzelplätze ausgewiesen. Die traditionellen Prozessionen mussten entfallen und statt des Sakramentalen Segens an den Freialtären fand in den Kirchen eine Aussetzung des Allerheiligsten in der Monstranz mit feierlichem Segen statt. In Iphofen bot man als Alternative für die Prozession abends um 19 Uhr eine eucharistische Andacht am Ort des ersten Freialtares an, die so gut besucht war, dass es nach den Hygienevorschriften nicht mehr Gottesdienstbesucher hätten sein können.