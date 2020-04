Frist versäumt: Kitzinger Gastwirt beruft sich auf Postphobie

Auf seine Postphobie – die Angst, bestimmte Briefe zu öffnen – hat sich ein Gastwirt aus Kitzingen vor dem Verwaltungsgericht in Würzburg berufen: Briefe mit erkennbar unangenehmem Inhalt habe er vorübergehend nicht geöffnet.

In diesem Fall ging es um einen Bescheid der Stadt Kitzingen: Unter dem Hinweis auf seine Steuerschulden in Höhe von über 60 000 Euro hatte die Stadt auf Anregung des Finanzamtes seine Gaststättenerlaubnis widerrufen.

Die Schulden stammten aus einer Zeit, als der Kläger noch einen anderen Betrieb führte. Forderungspfändungen hätten nichts gebracht, teilte das Finanzamt der Stadt mit, die Vollstreckung sei weitgehend erfolglos verlaufen und finanzielle Besserung nicht in Sicht.

Angst vor dem Öffnen von unangenehmer Post

Die Klage gegen die Stadt Kitzingen "wegen des Widerrufs der Gaststättenerlaubnis" wies das Verwaltungsgericht mit der Begründung ab, dass sie zu spät gekommen sei. Am 9. April vergangenen Jahres habe der Briefträger ihm, was der Gastwirt auch gar nicht betritt, die Nachricht aus dem Rathaus in den Briefkasten gesteckt.

Einen Monat später endete die Frist, Klage dagegen zu erheben, aber erst am 22. August hatte der Gastwirt über seinen Anwalt Kontakt zum Gericht aufgenommen. Beigefügt war eine eidesstattliche Versicherung, warum er den Bescheid der Stadt erst so spät geöffnet habe. Dass er so lange nichts von sich hören ließ, versuchte der Kläger vor Gericht mit einer ausgeprägten Postphobie zu erklären, die vor Jahren während einer Scheidung einsetzte.

Jedoch habe er gerüchteweise auf dem Kitzinger Marktplatz von einem Bekannten erfahren, dass die Stadt seine Gastwirtschaft schließen wolle. Als der Anwalt des Klägers dann im Rathaus nachfragte, ob am Gerücht etwas dran sei, erfuhr er, dass dies stimme. Beim Bearbeiten der ungeöffneten Post wurde das Schriftstück aus dem Rathaus entdeckt.

Aus finanziellen Gründen nicht zum Arzt gegangen

Auf Frage des Gerichts, ob der Kläger etwas gegen diese Postphobie unternommen habe, erklärte er zusammenfassend: "Nichts." Bei einem Arzt sei er nicht gewesen, weil er davon ausgegangen sei, dass er – weil damals nicht krankenversichert – alles selbst zahlen müsse.

Inzwischen habe er zwar eine Krankenversicherung, befinde sich aber immer noch nicht in ärztlicher Behandlung, weil er inzwischen auch seine Post wieder öffnen könne. Er lebe in einer neuen Beziehung und es gehe ihm gut.

Die Schuld an der zu spät eingereichten Klage war nach Überzeugung des Gerichts keine eventuelle Phobie von Krankheitswert, sondern die Einstellung des Klägers, "alles schleifen zu lassen". Es gebe Hinweise darauf, dass der Gastwirt trotz allem in der Lage gewesen sei, angemessen auf für ihn schwierige Situationen zu reagieren.

Schließlich habe er sich umgehend an einen Anwalt gewandt, als er von der Schließung seiner Gaststätte erfuhr. Seine Klage wurde daher als "nicht zulässig" abgelehnt. Mit der Frage, ob sie inhaltlich begründet war, musste sich das Gericht nicht mehr beschäftigen.