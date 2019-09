Rettungseinsatz in fränkischem Freizeitpark

Bundeswehr, Luftrettung und Polizei beteiligt

21 Menschen saßen auf Aussichtsplattform fest und mussten gerettet werden

Aussichtsplattform bleibt vorerst gesperrt

Alle Details zum Einsatz im Überblick:

Update 4. September, 13.30 Uhr: Zweiter Fall an einem Tag: 14 Fahrgäste sitzen in Riesenrad fest

Auch in der bayerischen Landeshauptstadt gab es am gleichen Tag einen Zwischenfall an einem Fahrgeschäft: Nach dem Brand eines Verteilerkastens blieb ein Riesenrad am Ostbahnhof stehen. 14 Fahrgäste mussten von der Feuerwehr aus den Gondeln gerettet werden. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Nach rund einer Stunde waren alle Fahrgäste wieder am Boden.

Zwei Fälle an nur einem Tag. Für den Sprecher des Tüv Süd, Thomas Oberst, sind das trotzdem Einzelfälle. Und die Tatsache, dass niemand zu Schaden kam, sei der Beleg dafür, dass das Sicherheitssystem hierzulande funktioniert. "Wir haben in Deutschland insgesamt ein sehr hohes Sicherheitsniveau bei Fahrgeschäften", sagte er. Bevor Fahrgeschäfte in Betrieb genommen werden, würden sie geprüft, betonte Oberst. Und auch danach immer wieder. Sogenannte "fliegende Bauten", die von einer Kirmes zur nächsten ziehen, würden regelmäßig überprüft. Achterbahnen jährlich, langsamere Kinderkarussells alle drei Jahre. Und auch nach jedem Aufbau komme das Bauamt - oder im Fall des Oktoberfestes der Tüv Süd gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsreferat - um zu prüfen, ob alles funktioniert.

Auch Evakuierungsmaßnahmen wie in Geiselwind und München würden regelmäßig geübt, sagte Oberst. "Für die Betroffenen ist das natürlich sehr aufregend, aber die Retter wissen genau, was sie tun." Soweit er das überblicken könne, sei in beiden Fällen alles planmäßig abgelaufen. "Die Anlagen sind in einer sicheren Position stehen geblieben und die Sicherheitsmechanismen haben so gegriffen, wie das in einem solchen Fall geplant ist."

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Schaustellerbundes, Frank Hakelberg, betonte: "Unsere Anlagen gehören zu den sichersten der Welt." Und: "Die Wiesn ist sicher." Das Volksfest in München beginnt am 21. September.

Update 4. September 2019: Ursache für Panne bekannt

Die Polizei hat am Mittwoch die Ursache für die Panne im Freizeitland Geiselwind bekanntgegeben: Ein technischer Defekt soll den Ausfall verursacht haben. Der TÜV soll nun herausfinden, wie genau die Störung zustande kam. Bis dahin bleibt die Aussichtsplattform "Top of the World" im Freizeitpark Geiselwind gesperrt.

Es wurden auch genauere Details über den Rettungseinsatz bekanntgegeben. Ein Kind, das sich den Angaben zufolge weigerte, wurde schließlich von einem Höhenretter abgeseilt. "Das wollte nicht, hatte einfach Höhenangst", sagte der Leiter der Höhenrettungsgruppe, Bernd Erlenbach

Update, 20.15 Uhr: Rettungseinsatz im Freizeitland beendet

Der Rettungseinsatz im Freizeitland Geiselwind ist beendet. Alle Personen konnten sicher auf den Boden gebracht werden. Aktuell ist psychologisches Personal vor Ort und betreut die 21 Menschen, die auf der Aussichtsplattform festsaßen.

Update, 19.50 Uhr: Elf Kinder unter den Besuchern

Gegenüber inFranken.de hat die Polizei neue Informationen bekanntgegeben: Unter den 21 Besuchern, die auf der Aussichtsplattform im Freizeitland Geiselwind festsaßen, befinden sich elf Kinder. Davon wurde ein Kind leicht verletzt, als es aus einer Gondel ausstieg. Die Plattform befindet sich in circa 60 Meter Höhe. Von dort aus wurden die Parkbesucher gerettet. Aktuell (Stand: 19.50 Uhr) wird die letzte Person sicher auf den Boden gebracht. Der Einsatz dauert noch circa bis 20.30 Uhr, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Freizeitpark hat seit 16 Uhr geschlossen.

Erstmeldung, 19 Uhr: Großer Rettungseinsatz in fränkischem Freizeitpark

Am Dienstagabend (3. September 2019) kommt es zu einem großangelegten Rettungseinsatz im Freizeitpark Geiselwind (Kreis Kitzingen). Ersten Informationen der unterfränkischen Polizei zufolge müssen circa 25 Menschen von einer Aussichtsplattform gerettet werden, wie ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de sagte.

Drama im Freizeitpark Geiselwind: Drei Hubschrauber zur Rettung im Einsatz

Gegen 16.30 Uhr ging der Alarm ein, dass die Freizeitpark-Besucher im oberen Drittel der Aussichtsplattform feststecken. Seitdem läuft der Rettungseinsatz der Polizei, der Bundeswehr und der Deutschen Luftrettung im Park. Insgesamt drei Hubschrauber sind im Einsatz, um die Menschen sicher auf den Boden zu bringen. Der Einsatz wird sich laut Angaben der Polizei noch bis in die Abendstunden ziehen. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Freizeitpark Geiselwind: Hier läuft der Rettungseinsatz

Im fränkischen Freizeitland sorgten 2018 echte Grabsteine für Aufsehen.

tu