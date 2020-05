Sulzfeld vor 42 Minuten

Freiluftgottesdienst in den Weinbergen

Die evangelische Kirchengemeinde Stadtkirche Kitzingen feiert am Pfingstmontag, 1. Juni, einen Gottesdienst unter freiem Himmel, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Weinbergsgottesdienst findet am "Viehweghäusle" (ehemalige Sternwarte, am Weg nach Erlach) statt. Beginn ist um 10 Uhr. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes erforderlich, die Besucherzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Anmeldung unter Tel.: (09321) 8025 oder per E-Mail (pfarramt.stadtkirche.kt@elkb.de). Bei Regen findet der Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen statt.