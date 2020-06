Kitzingen vor 1 Stunde

Frau bewirft BMW mit einer Glasflasche

Bereits am Montag um 19.30 Uhr kam es in der Schrannenstraße in Kitzingen zu einer Sachbeschädigung. Eine 47-jährige Frau warf zunächst eine Glasflasche in Richtung eines geparkten BMW, Typ X5, Farbe grau. Der Pkw wurde jedoch knapp verfehlt. Anschließend warf die Frau nochmals aus kurzer Entfernung eine weitere Flasche gegen die Beifahrerscheibe, heißt es im Polizeibericht.