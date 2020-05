Fränkischer Marienweg geht nun auch durch Iphofen

Iphofen, bekannt als Weinort mit historischer Altstadt und Sitz der Firma Knauf mit dem Knaufmuseum, verbindet nun Tourismus und Religion. Die größte Kirche Iphofens, die Pfarrkirche St. Veit, ist seit Mai 2020 Teil des Fränkischen Marienweges, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Fränkische Marienweg ist der längste Wanderweg Deutschlands mit gut 2000 Kilometern Länge durch alle drei fränkischen Regierungsbezirke. Er verbindet 90 Wallfahrtsorte und die Wanderregionen Spessart, Rhön, Haßberge, Steigerwald, Frankenwald, Fränkische Alb und Fränkische Schweiz. Die Initiative zum Fränkischen Marienweg wurde 2002 im Bistum im Würzburg ergriffen. 2020 schließt sich nun das Erzbistum Bamberg mit 1100 neuen Kilometern an. Der Verein "Freunde und Förderer des Fränkischen Marienweges" betreut den Weg zusammen mit örtlichen Wandervereinen und informiert auf seiner Homepage (www.fraenkischer-marienweg.de) über den Weg und die zahlreichen Pilgerwanderungen.

Iphofen, das schon seit 1329 eine lange Wallfahrtstradition zur kleinen "Blutskirche" hat, die neben der heute evangelischen "Spitalkirche" steht, bietet den Wanderern und Pilgern nicht nur Gaststäten, Weinlokale und Übernachtungsmöglichkeiten, sondern eben auch gleich zwei geistliche Ziele. Mit der "Blutskirche" eine Wallfahrtskirche, die die Eucharistie zum Thema hat und das alte Gnadenbild vom "Wundenheiland" beherbergt und nun auch die Pfarrkirche mit ihren zahlreichen Mariendarstellungen, wie die "Schöne Madonna" an der Apsis zum Chorraum oder das originale Gnadenbild aus der ehemaligen Wallfahrtskirche in Birklingen am Seitenaltar daneben, das Maria mit dem Leichnam Christi zeigt.

Am Sonntag, 24. Mai, um 19 Uhr findet die Segnung des Hinweisschildes vom Fränkischen Marienweg an der Iphöfer Pfarrkirche St. Veit statt.