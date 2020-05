Fränkischer Hof in Marktbreit öffnet unter neuer Führung

Der Fränkische Hof in der Bahnhofstraße in Marktbreit ist nun unter neuer Führung: Noah Weißenberger, ehemaliger Restaurantleiter des Sternerestaurants Kuno 1408 aus Würzburg, hat sich des Restaurants inklusive Biergarten angenommen.

Der gebürtige Marktbreiter hat neben vielen frischen Ideen für das Biergartengelände und das traditionelle Lokal noch einen weiteren großen Trumpf. In der Küche des Fränkischen Hofs kocht sein Vater: Frank Weißenberger.

Am 5. Juni will das Vater-und-Sohn-Gespann in die Biergarten-Saison im Fränkischen Hof starten – unter den coronabedingten Auflagen natürlich, wie es im Presseschreiben heißt.