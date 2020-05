Fotoserie vom Wochenende: Erste Proteste gegen den Lockdown

Zum ersten Mal seit Inkrafttreten der Anti-Corona-Maßnahmen hatten am Wochenende zahlreiche Geschäfte in der Region wieder offen. Viele Bürger nutzten die Gelegenheit zum Wochenend-Einkauf oder verbrachten Zeit in der Natur. Doch es formierten sich auch erste Proteste gegen die verbliebenen Corona-Maßnahmen. In Volkach gab es sogar eine Demonstration gegen den Lockdown. Die Main-Post Fotografinnen Silvia Gralla und Patty Varasano haben die wichtigsten Momente vom Wochenende festgehalten.

