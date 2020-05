Firmen & Fakten: N-Ergie baut Photovoltaik-Kraftwerk

Die N-Ergie Aktiengesellschaft setzt beim Ausbau der erneuerbaren Energien weiter auf Photovoltaik: Seit November 2019 errichtet sie in Mainbernheim ein neues Solarkraftwerk mit einer Leistung von 3,4 Megawatt peak. Aktuell werden laut Pressemitteilung der Firma bereits die letzten Module montiert, schon im Sommer soll der Betrieb aufgenommen werden.

Die neue Anlage ist der zweite Bauabschnitt des Photovoltaik-Projekts in Mainbernheim: Im März 2019 nahm die N-Ergie etwas weiter östlich bereits einen kleineren Block mit 749 Kilowatt peak in Betrieb. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist die zwingende Voraussetzung für das Erreichen der Klimaziele. Die N-ERGIE erweitert ihr eigenes Photovoltaik-Portfolio deshalb stetig und stimmt sich dabei eng mit den jeweiligen Kommunen ab“, so Rainer Kleedörfer, Prokurist und Leiter Unternehmensentwicklung bei der N-Ergie.

Das neue PV-Kraftwerk erstreckt sich über eine Fläche von 5,8 Hektar. Wie die bestehende kleinere Anlage wurde sie auf einem 110 Meter breiten Streifen entlang der Bahnlinie Nürnberg-Würzburg errichtet. Zum Einsatz kommen rund 8400 Module, die zusammengenommen etwa 3 640 000? Kilowattstunden (kWh) pro Jahr und damit Strom für gut 1000 Haushalte produzieren werden.