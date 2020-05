Firmen & Fakten: Markt Einersheim testet Elektro-Transporter

Umweltfreundlich sind derzeit die Mitarbeiter von Markt Einersheim unterwegs: Bis 27. Mai testen sie einen StreetScooter der N-Ergie Aktiengesellschaft und können so erste Erfahrungen darüber sammeln, wie sich das elektrische Fahrzeug im täglichen Betrieb einsetzen lässt.

Bereits in der Vorwoche war das Fahrzeug laut Presseschreiben in Hoheim auf dem Bauhof für den Landkreis Kitzingen im Einsatz. Andreas Schneider, Leiter des Kreisbauhofs, übergab die Schlüssel an Bürgermeister Herbert Volkamer in Markt Einersheim. Dabei erklärte Jürgen Lang, Betreuer für Kommunale Kunden bei der N-Ergie, die Besonderheiten des Elektro-Transporters.

„Uns war es wichtig, den StreetScooter auf längere Distanz zu testen, um die Eignung für den gesamten Landkreis und nicht nur einer Kommune zu prüfen. Das hat sehr gut funktioniert“, sagt Andreas Schneider. Bürgermeister Herbert Volkamer ist vor allem auf das Verhalten auf Kurzstrecken gespannt, da dies die Strecken seien, die die Mitarbeiter im täglichen Betrieb am meisten zurücklegen.