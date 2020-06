Firmen und Fakten: evél juwel eröffnet Showroom in Sommerach

Am 7. Mai eröffnete das Schmucklabel evél juwel seinen neuen Showroom am Kirchplatz 1 in Sommerach. Die Schmuckdesignerin Katharina Schmitt gründete ihr Label 2014. In ihrem Showroom können Kunden die Schmuckstücke der Designerin bestaunen und kaufen, schreibt Schmitt in einer Pressemitteilung. Zum Sortiment von evél juwel zählen Ringe, Armbänder, Ohrschmuck und Halsketten. Ein besonderes Angebot der Designerin ist die Anfertigung personalisierter Stücke mit individuell gestalteten Designs. Schmitt sowie geschultes Personal stehen im Showroom für eine eingehende Beratung zur Seite. Weitere Infos unter www.evel-juwel.com