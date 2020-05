Firmen & Fakten: Deutsche Post in Schwarzach ist umgezogen

Die Deutsche Post ist in Schwarzach mit ihrem Partner „Getränke Wagner“ umgezogen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Postfiliale befindet sich jetzt in den neuen Räumen am Marktplatz 2 und ersetzt den bisherigen Standort in der Bamberger Straße 24. Geöffnet ist die Filiale Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.