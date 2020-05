Rehweiler vor 1 Stunde

Film über die Partnerschaftskirche in Logaweng

Im Nachgang zu seiner Partnerschaftsreise nach Papua Neuguinea hat Dekanatsmissionspfarrer Hans Gernert einen ersten Film zusammengestellt. Mit seiner Frau Karin konnte er im Senior-Flierl-Seminar die lebendige Studentengemeinde in schönster Lage mit Blick auf den Pazifik erleben, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Der Film ist auch eine Hommage an den bereits verstorbenen einheimischen Lehrer und Künstler David Anam, dessen Schnitzkunst erst europäische Vorbilder aufnahm, sich aber schließlich zu einer selbständigen und unabhängigen Aussagekraft entwickelte. Konzipiert ist der Film analog zum "Drehbuch" eines Gottesdienstes. Durch weitere Aufnahmen aus anderen Kirchen der Finschhafenregion, wo mit der Landung des ersten Missionars Johann Flierl in Simbang 1886 der erste Schritt zur Entstehung der Lutherischen Kirche in Papua Neuguinea gemacht wurde, wird auch ein Stück Missionsgeschichte lebendig.