Feuerwehr und BRK verteilen Gesichtsmasken an alle Rödelseer

Schon Anfang April in der Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Burkhard Klein angekündigt, Gesichtsmasken für alle Rödelseer beschaffen zu wollen. Nun ist es ihm nun gelungen, aus einer weiteren Quelle schon jetzt 2000 medizinische Schutzmasken zuorganisieren.

Da Ministerpräsident Markus Söder ja nun ein Gebot für das Maskentragen verkündet hat, kam die Lieferung nach Rödelsee gerade Recht. Anderswo gilt sogar schon eine Maskenpflicht für den Einzelhandel und den öffentlichen Personennahverkehr. Sollte diese auch in Bayern noch kommen, sind die Menschen in Rödelsee, Fröhstockheim oder auf dem Schwanberg jedenfalls bestens versorgt.

Kosten trägt die Gemeinde

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Rödelsee und Fröhstockheim sowie der BRK-Bereitschaft Rödelsee erklärten sich bereit, bei der Verteilung mitzuhelfen. Für die Einsatzkräfte hatte Klein zudem Schutzanzüge und schon einige FFP2-Masken dabei. "Die Kosten der Schutzmasken für die Gemeindebürger und der Rettungskräfte vor Ort samt Schule und Kindergarten trägt die Gemeinde", betont Klein. Der Gemeinderat hatte dem auch sofort zugestimmt.

Dort, wo beim Verteilen niemand anzutreffen war, wurde ein Zettel hinterlassen, dass sich der beziehungsweise diejenige dann gerne bei der Gemeinde Rödelsee direkt melden und seine persönliche Schutzmaske bestellen kann. Auch wer aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen eine hochwertige Gesichtsmaske des Typs FFP2 benötigt, soll dies der Gemeinde unter der Angabe der Gründe mitteilen. Bürgermeister. "Die Gemeinde hat keine Maskenpflicht angeordnet", betont Bürgermeister Klein. In Anbetracht dessen, was im Freistaat Bayern zu erwarten ist, sei die Gemeinde aber dann für alle Fälle sehr gut vorbereitet.

Ausreichende Reserve für Rettungskräfte

Wenn die weitere Lieferung von Schutzmasken eintrifft, hat die Gemeinde dann auch für weitere Notfälle eine ausreichende Reserve für die Bevölkerung, aber besonders für die Rettungskräfte. Klein hat die Informationen über die Möglichkeit der Maskenlieferung bereits an das Landratsamt und die Kreisfeuerwehr weitergeleitet. Wer an einer kurzfristigen Auslieferung von solcher Schutzausrüstung interessiert ist, kann sich an die Gemeinde Rödelsee wenden. Bürgermeister Klein wird dann vermitteln.