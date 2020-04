Fernsehgerät im Wert von 3500 Euro gestohlen

In der Zeit vom 24. April, 15.45 Uhr, und 27. April, 8.30 Uhr, ereignete sich im Steigweg in Kitzingen im INNO-Park ein Diebstahl, heißt es im Bericht der Polizei. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Fernsehgerät, Marke LG, Farbe schwarz, Wert etwa 3500 Euro. Dieses war zuvor in einem Geschäftsraum einer Solar-Firma eingelagert gewesen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.