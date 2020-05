Fehler beim Abbiegen

Ein 84-jähriger Fahrzeugführer war am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw auf der Obervolkacher Straße in Volkach unterwegs, teilt die Polizei mit. Beim Rechtsabbiegen in die Dr.-Eugen-Schön-Straße fuhr der Mann in einem zu weiten Bogen und stieß mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Audi zusammen. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.