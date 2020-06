Fahrzeugweihe im kleinen Kreis

Lange wurde daraufhin gearbeitet, nun konnte die Feuerwehr Großlangheim endlich ihr neues Einsatzfahrzeug in Empfang nehmen, wie sie in einem Presseschreiben mitteilt. Ein Tragkraftspritzenfahrzeug Typ Logistik (TSF-L) ersetzt nun das in die Jahre gekommene alte TSF der Wehr. Damit sind die Großlangheimer wieder auf dem aktuellen Stand der Rettungstechnik und gerüstet für künftige Einsätze.

Weil eine klassische Segnungsfeier in diesen Zeiten nicht möglich ist, traf sich die Führung der Wehr am Freitag im kleinen Kreis. Pastoralreferent Hermann Menth segnete die Menschen, die mit diesem Auto arbeiten werden. Menschen zu helfen, so wie die Feuerwehr es tut, sei ein Dienst am Nächsten nach dem Vorbild Jesu: „Was ihr dem Geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“, zitierte er und betonte, dass die Einsatzkräfte nach demselben Motto arbeiten.

Die Vorsitzende Roswitha Hadwiger bedanke sich bei Gruppenführer Peter Sterk und beim zweiten Kommandanten Gerald Henke, die sich im Wesentlichen um die Beschaffung des Fahrzeuges gekümmert hatten. Der Feuerwehrverein hat im Rahmen seiner Möglichkeit die Anschaffungen für die Ausrüstung unterstützt. Außerdem dankte sie der Gemeinde für die reibungslose Zusammenarbeit.

Der ehemalige Bürgermeister Karl Höchner hatte die Beschaffung des Fahrzeuges begleitet. Sein Nachfolger Peter Sterk, der übrigens trotz Namensgleichheit nicht mit dem Gruppenführer verwandt ist, gab den Dank an die engagierten Ehrenamtlichen zurück. Er wünschte der Feuerwehr, mit dem neuen Auto immer gesund von Einsätzen zurück zu kommen.

Eine große traditionelle Feier zur Fahrzeugweihe soll es nach Möglichkeit geben, wenn die Umstände das wieder zulassen, informierte die Wehr.