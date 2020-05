Kitzingen vor 32 Minuten

Fahrzeug landet auf dem Dach: 65-Jährige verletzt

Eine 65-jährige Autofahrerin stieß am Donnerstagnachmittag auf der Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem VW Golf gegen einen am rechten Straßenrand geparkten VW Passat. Durch den Aufprall wurde dieser gegen einen davor stehenden Fiat geschoben. Die Unfallverursacherin wurde mit ihrem Fahrzeug beim Anstoß ausgehebelt und der Golf landete auf dem Dach, berichtet die Polizei. Dabei wurde ein weiterer Wagen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand leicht beschädigt.