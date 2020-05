Fahrten unter Alkoholeinfluss

Eine Opel-Fahrerin wurde am Donnerstagabend in der Bamberger Straße in Dettelbach einer Verkehrskontrolle unterzogen, teilt die Polizei mit. Während der Überprüfung bemerkten die Ordnungshüter bei der 48-jährigen Fahrzeuglenkerin Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt.

Ebenfalls am Donnerstagabend wurde in der Schillerstraße in Dettelbach eine 54-jährige Verkehrsteilnehmerin einer Kontrolle unterzogen. Während der Überprüfung stellten die Ordnungshüter bei der Opel-Astra-Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,00 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt.