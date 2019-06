Die Woche: Das grüne Erwachen

Anscheinend hat sich in der vergangenen Woche die lokale Nachrichtenlage an die Urlaubszeit angepasst: Die Reihen sind stark ausgedünnt. Was dennoch auffällt, ist das überall erstarkende grüne Gewissen der Menschen, egal, ob es um eine gestutzte Hecke in Gaibach geht, oder um eine umstrittene Salatzuchtanlage in Wiesentheid . Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings eine Beobachtung: Wenn es darum geht, gegen ein Vorhaben zu wettern, da sind viele Wortführer zu finden. Doch wenn es darum geht, was jeder Einzelne bereit ist, für Umwelt- und Klimaschutz an eigenem Komfort aufzugeben bereit ist, da halten sich meisten zurück – das ergab zumindest eine Umfrage in Kitzingen .

Wie es sich anfühlt, sich ohne fossile Brennstoffe fortzubewegen, lässt sich am Samstag, 16. Juni, in Nordheim üben. Dort dürfen Besucher beim Fährenziehen die Mainfähre mit Muskelkraft über den Main zu bewegen.

Am Ende noch ein Aufruf an alle Verkehrsteilnehmer: Haltet Zufahrten und Rettungsgassen frei! Denn damit haben Feuerwehr und Rettungsdienste nicht nur in Kitzingen zu kämpfen .

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.