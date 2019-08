Zum Weltkatzentag: Zeigt her Eure Samtpfötchen!

Für Katzenliebhaber ist am Donnerstag ein Feiertag – der Weltkatzentag. Dann feiern wir unseren Vierbeiner so richtig, schießen spaßige Fotos oder geben auch mal ein Leckerchen zu viel. Aber seien wir mal ehrlich, ist dann nicht jeder Tag Feiertag für unsere Katzen? Leider nicht für jede, was auch den eigentlichen Sinn dieses Tages erklärt: Ursprünglich führte man 2002 den Weltkatzentag ein, um auf Missstände aufmerksam zu machen, unter denen Katzen leben müssen und gehalten werden. Dennoch wollen wir feiern. Anlässlich des Weltkatzentages wollen wir es wissen: Wie sieht Ihr Stubentiger aus? Schicken Sie uns Ihr Lieblingsbild per Mail an: redaktion.kitzingen@mainpost.de.