Wochenrückblick: Frieren vor dem Bahnhof

Der schlimmste Tag des Jahres liegt hinter uns. Laut Statistiker ist der dritte Montag im Januar der blödeste Tag des ganzen Jahres. Der Grund ist eine Mischung aus vielem: Die Weihnachtsstimmung ist weg, das Geld am Jahresanfang ebenso. Das Wetter: zum Vergessen. Die Aussicht auf ein bisschen Sonne: tendiert gegen Null.

Für den blödesten Tag des Jahres gibt es sogar eine mathematische Formel: (W + (D-d)) x TQ M x NA. Wobei W für das Wetter steht, D für Schulden, d für das Januar-Gehalt, T für die Zeit seit Weihnachten und Q bezeichnet die Spanne, die vergangen ist, seit man sich die guten Vorsätze für das neue Jahr vorgenommen hat. Hinter M versteckt sich das Motivationsniveau und hinter NA die Einsatzbereitschaft, was die Weltrettung anbelangt.

Tag der Komplimente

Nach dem Tag mit der komischen Formel konnte also nur noch aufwärts gehen – ging es auch. Der Tag der Jogginghose folgte samt Weltknuddeltag. Und am Donnerstag war dann Komplimente-Tag. Alles richtig gemacht hatte also, wem dieser Satz einfiel: „Du Knuddelbär hast eine schöne Jogginghose an!“

Ansonsten war diese sowieso schon kalte vierte Woche des Jahres in Kitzingen sogar noch ein bisschen kälter.

Bibbern am Bahnhof

Zumindest, wenn man zur Gattung Bahnpendler gehört. Nach dem kürzlichen Verkauf des Gebäudes konnten die Reisenden noch einige Zeit die Bahnhofshalle nutzen – doch damit hat es sich jetzt. Die Türen sind zu, der Weg führt nur noch um das markante Gebäude herum. Was natürlich gerade im Winter bei Minusgraden alles andere als schön ist. Konnte man sich bisher beim Warten zumindest ein wenig aufwärmen, heißt es jetzt in der Kälte bibbern.

Schöne Schlagzeilen

Kitzingen kann aber auch schöne Schlagzeilen produzieren. Es gibt – wie Sie hier nebenan sehen – ein neues Schlappmaul. In der heutigen Zeitungsausgabe fällt Ihnen zudem buchstäblich die Würzburger Residenz in die Hände – als Legoversion. Fast 300 Jahre nach der Grundsteinlegung in Würzburg schwang sich in Kitzingen erneut ein Baumeister auf, um das wunderbare Bauwerk in einer XXL-Lego-Version zu erschaffen. Mit fast zwei Millionen Steinen. 1000 Arbeitsstunden investierte Reinhold Dukat in das Meisterwerk.

Vielleicht kann Reinhold Dukat ja als nächstes den Kitzinger Bahnhof nachbauen. Am besten in voller Größe und mit Heizung, damit sich die Pendler endlich wieder aufwärmen können.

