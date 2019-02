Wochenrückblick: Eine Suppenzeit mit Anhaltung

Was niemals enden wollende Autobahnbaustellen anbelangt, sind wir im Landkreis Kitzingen seit jeher einiges gewöhnt. Aktuell ist eines der A-3-Nadelöhre die Heidingsfelder Talbrücke. Dort kam es, so durften wir einer Mitteilung der Autobahndirektion entnehmen, am Mittwoch zu einer „kurzzeitigen Anhaltung des Autobahnverkehrs“.

Ja, so drücken das Behörden aus. Eine Anhaltung. Klingt eher nach einem scheußlichen Ausschlag – aber egal. Jedenfalls laufen an der besagten Brücke gerade Abbrucharbeiten. In der Meldung heißt es weiter, dass kommenden Montag ein „Pfeilerpaar umzieht“. Wobei scheinbar nichts anderes passiert, als dass jemand die Pfeiler sprengt und diese dann in sich zusammenfallen. Also eher kein Wohnungswechsel von Familie Pfeiler.

Nachdem sich unsere Vorstellung von einem Umzug somit komplett erweitert hat, stellt sich natürlich eine Frage: Wer erfindet solche Worte? Was muss passieren, damit man Pfeilerpaare umziehen lässt? Wem fallen wann formvollendete Begriffe wie Spontanvegetation, Wertzeichen, Fahrtrichtungsanzeiger oder Straßenbegleitgrün ein?

Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Wir sind's nicht! Wir leiden selber darunter. Beispielsweise haben sich die Schreiber der Polizeiberichte irgendwann mal – vielleicht bei einer Anhaltung des Straßenverkehrs – darauf geeinigt, Menschen nur noch zu „verbringen“. So wird jemand in den diversen Polizeiprotokollen gerne in die Ausnüchterungszelle verbracht. Warum man dorthin nicht einfach gebracht werden kann, bleibt rätselhaft.

Was wir dagegen ziemlich genau wissen: Verbringen kann man eine schöne Zeit. Wobei das am Anfang des Jahres mitunter gar nicht einfach ist. Weil es im Regelfall doch ziemlich kalt ist. Wie wir unserem monatlichen Wetter-Nachbericht entnehmen durften, erlebte Kitzingen im Januar genau 15 Frost-Tage. Da braucht der Mensch schon mal was Warmes – weshalb es sich gut trifft, dass wir diese Woche den „Tag der hausgemachten Suppe“ feiern durften. Die Suppe auslöffeln – das merkt man gerade im Winter gut – kann Spaß machen.

In der Wetterbilanz stand noch eine eindrucksvolle Zahl: Der Januar hielt gerade einmal 38 Sonnenstunden bereit. Das reicht an völlige Dunkelheit heran und fühlt sich so an, als würde es sich bei den neuen Nachbarn tatsächlich um ein Pfeilerpaar handeln.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.