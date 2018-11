Wochenrückblick: Baum mit Bocksbeuteln

Ein gar freudiges Gebelle und Gekläffe war diese Woche zu vernehmen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in der Hundewelt: „Wisst Ihr's schon? Die Kitzinger Laternenpfähle sind endlich wieder echte Bäume!“

Über Nacht hatte jemand seltsamen Laternen-Baum-Schmuck aufgestellt. Wie in den Vorjahren rätselten selbst geneigte Betrachter der Kitzinger Szenerie, was an den Minibäumchen schön sein soll. Nur, wie gesagt, bei den Vierbeinern herrschte vorweihnachtliche Ausgelassenheit.

Vier Wochen noch

So wie es überhaupt in der 47. Woche des Jahres und damit vier Wochen vor dem Fest Grund zur Freude gab: Im sanierten Volkacher Hallenbad kann wieder geschwommen werden. Die Kitzinger Tourist-Info bleibt an ihrem angestammten Platz. Für das Kitzinger Tierheim gibt es neben Umzugs-Optionen auch die Chance, am ebenfalls bewährten Fleckchen zu bleiben.

Und: Es dürfen weiterhin Wunschzettel geschrieben werden. Im allgemeinen Europäischen Datenschutzgrundverordnung-Irrsinn stand zuletzt die Frage im weihnachtlichen Raum, ob öffentliche Wunschzettel-Aktionen zu Weihnachten verboten gehören. Weil auf den Zetteln ja die Namen der Kinder stehen.

Datenschutz-Irrsinn

Zum Glück siegte die Vernunft und wir schreiben deshalb auch einen Wunschzettel: „Lieber, guter Weihnachtsmann, ich weiß, Du hast viel zu tun. Aber kannst Du bitte den Europäischen Datenschutzgrundverordnung-Irrsinn beenden? Sofort? Danke!“

Um eine Art Wunschzettel ging es auch in Dettelbach. Im dortigen Stadtrat ploppte die Frage auf, was passiert, wenn die Fähre zwischen Mainsondheim und Dettelbach eines Tages in Rente gehen muss. Eine neue Fähre? Oder eine Brücke? Die Diskussion verlief ohne Ergebnis, allerdings tauchte eine dritte Variante auf: Im Internet wurde ein Tunnel gefordert. Nur an ein Lufttaxi hat wieder keiner gedacht.

Daumen drücken für Nordheim

Ansonsten wollen wir es nicht versäumen, den Nordheimern die Daumen zu drücken. Seit dieser Woche steht dort ein Weihnachtsbaum mit 1100 Bocksbeuteln.

Da war doch was? Genau: Im Sommer hatte eine Besucherin Weinfalschen-Verzierungen in der Hauptstraße für Insektenfallen gehalten und die Flaschen abgerissen. Sollte sich das wiederholen, wird die Frau richtig bestraft. Ohne Gnade. Knallhart. Mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.