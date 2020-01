Vogelschutz: Mehr Wildnis wagen

Manches hat sich getan. Aber noch lange nicht genug. „Zum Schutz der heimischen Vogelwelt sind weiterhin erhebliche Anstrengungen nötig“, heißt es im Vogelschutzbericht 2019, den Deutschland im Dezember an die Europäische Kommission übermittelt hat. Auch Klaus Sanzenbacher, Kitzinger Kreisvorsitzender beim Landesbund für Vogelschutz, sieht weiterhin großen Handlungsbedarf und stellt dabei klar: „Es geht nur gemeinsam.“

Alle sechs Jahre müssen die Mitgliedsländer der Europäischen Union einen Bericht nach der Vogelschutz-Richtlinie vorlegen. Darin geht es um Bestandsgrößen, Vorkommen und Trends der Vogelarten. Über 20.000 Einzeldaten zu 251 Brutvogelarten, 68 überwinternden und 34 durchziehenden Vogelarten wurden übermittelt. Die Zahlen zeigen: In einigen Bereichen bessert sich die Situation, doch in vielen herrscht weiterhin Alarmstimmung. Laut Bericht nimmt bei einem Drittel der Brutvogelarten der Bestand zu, beim Storch beispielsweise. Bei einem weiteren Drittel dagegen nimmt der Bestand weiterhin ab, und das teils bedrohlich.

Ein Beispiel dafür ist der Kiebitz. In den letzten zwölf Jahren hat der Bestand in Deutschland dem Bericht zufolge um 31 bis 50 Prozent abgenommen und der Langzeittrend (seit 1980) fällt mit bis zu minus 93 Prozent noch alarmierender aus. Maßnahmen seien erforderlich und würden ergriffen, heißt es im Bericht, über den das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz kürzlich gemeinsam informierten.

Auch der Kreisvorsitzende des LBV Klaus Sanzenbacher zählt den Kiebitz zu den Sorgenkindern in der Vogelwelt. „Er braucht Feuchtflächen, daher macht ihm die zunehmende Trockenheit zu schaffen, aber auch die Drainagen in der Landwirtschaft.“ Bedenklich ist die Entwicklung bei einer ganzen Reihe weiterer Arten. Sanzenbacher nennt die Feldlerche, den Ortolan, die Schafstelze sowie den Vogel des Jahres, die Turteltaube. „Die habe ich selbst noch nie gesehen“, bedauert er.

Gerade in der freien Feldflur sei ein starker Rückgang des Vogelbestandes zu verzeichnen. „Die Hecken zwischen den Feldern, die Feldraine mit Blumen, die gibt es nicht mehr“, so Sanzenbacher. Alles werde bis zum Rand bewirtschaftet. Die Zahl der Streuobstwiesen, die besonders vielen Tierarten eine Heimat bieten, geht zurück. „Sie sind der Biotoptyp mit dem höchsten Artenvorkommen. Wie ein Korallenriff an Land.“

Die Blühstreifen, die infolge des Volksbegehrens Artenvielfalt angelegt wurden, seien oft nur fünf Meter breit und damit zu schmal. „Unter zehn bis 15 Metern Breite bringt das nicht viel. Außerdem müssen heimische Pflanzen genommen werden.“ In der Nähe von Würzburg sei eine acht Hektar große Blühfläche angelegt worden, berichtet Sanzenbacher. 83 Vogelarten wurden dort über fünf Jahre gezählt. „Auf einer Vergleichsfläche waren es nur sechs.“

Sanzenbacher erkennt das Bemühen der Landwirte an, meint aber: „Das könnte insgesamt noch viel besser laufen“. Nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch bei den einzelnen Bürgern. „Jeder sollte in seinem Garten eine wilde Ecke haben“, fordert er. Nötig sei ein Mosaik an verschiedenen Lebensräumen. Je mehr Mosaiksteine es gebe, desto mehr Arten könnten existieren. „Varietas delectat“, zitiert er lateinisch. „Die Vielfalt erfreut – auch in der Natur.“

Handlungsbedarf sieht der LBV-Kreisvorsitzende auch bei den Kommunen. Um Vögeln und Insekten mehr Nahrungsquellen zu bieten, dürfe beispielsweise der Bewuchs in Gräben und auf Seitenstreifen von Wegen und Straßen nicht komplett gemäht werden, sondern müsste teilweise bis ins Frühjahr stehen gelassen werden. „Die Stadt Kitzingen macht das schon ganz gut, wie man zum Beispiel entlang der Panzerstraße sehen kann. Der Landkreis hat in der Beziehung noch Verbesserungspotenzial.“

Gemeinsames Vorgehen ist nach Ansicht des LBV-Kreisvorsitzenden ganz wichtig, wenn sich die Situation von Vögeln und Insekten verbessern soll. Als Beispiel für das „Miteinander für die Natur“ nennt er eine Pflanzaktion, die im Herbst 2019 in Sulzfeld stattfand. Alte Apfelsorten, Marillen, Birnen, Süßkirchen und ein Speierling wachsen nun oberhalb der Sulzfelder Weinberge. Ein Winzer hat das Grundstück zur Verfügung gestellt, der LBV hat die Obstbäume gezahlt, weiteres Saatgut für die Streuobstwiese kam von einem Saatenhändler aus Eichenbühl. Die Aussaat übernahm ein Repperndorfer Landwirt, die Löcher für die Bäume wurden vom Bauhof ausgehoben. „Ein gelungenes Beispiel für ein Joint Venture“, so Sanzenbacher.

Der LBV-Vorsitzende nennt weitere Beispiele, wie sich Kommunen einbringen könnten: Die Stadt könnte Landwirten die Pacht für städtische Flächen entsprechend verringern, wenn dort Blühstreifen angelegt werden, oder ganz auf eine Pachtzahlung verzichten, wenn dort Wildpflanzenmischungen statt Mais für die Biogaserzeugung angebaut werden. Auch könnte von den Kommunen vermehrt dauerhafte Blühflächen als Ausgleichsgleichsmaßnahmen angelegt und erhalten werden. „Firmen machen das auch schon.“

Sanzenbacher ärgert sich vor allem, wenn Umwelt- und Naturschutz auf dem Papier steht, sich aber in der Praxis wenig oder nichts tut. So sei beim Abriss der Häuser in der Breslauer Straße nichts für die Fledermäuse getan worden, die in den Gebäuden lebten, am Wilhelmsbühl würde ohne den Hinweis des LBV nicht an die Hirschkäfer gedacht, die dort leben, und auch auf die Schwalben am Bürgerzentrum hat Sanzenbacher ein Auge. „An dem Haus sind 13 Schwalbennester, da muss Ersatz geschafft werden, sonst ist das ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz.“ Dass der Umweltbeirat des Kitzinger Stadtrates in der zu Ende gehenden Periode nicht getagt habe, sei nicht tragbar. „Ich hoffe, dass dem Umweltschutz in der nächsten Legislaturperiode wieder der Stellenwert gegeben wird, der ihm zusteht.“