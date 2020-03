Verkehr am Steigweg: Die Suche nach Lösungen

„Eine gemeinsame Lösung wäre schön.“ Das sagt Bernhard Löffler, und seine Zuhörer am Tisch nicken. Der Lkw-Verkehr betrifft nicht nur die Anlieger am Steigweg. Auch ein paar hundert Meter weiter, in der J.-A.-Kleinschroth-Straße, machen sich die Bewohner Sorgen.

Vor einer Woche hat diese Zeitung über die Gründung einer Bürgerinitiative am Steigweg berichtet. Der Grund: Seit Monaten ärgern sich die Anlieger über den Verkehr in Richtung Innopark, über Lärm und Abgase. Und sie sorgen sich um die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern. „Seit Herbst hat sich auch bei uns der Lkw-Verkehr erhöht“, berichtet Bernhard Löffler. Oft sind es Autotransporter, die den Berg hinauf- und hinabfahren. Immer wieder sind auch Leerfahrten darunter. Wie auch immer: Das Scheppern ist bis auf die Terrasse und ins Wohnzimmer zu hören. „Die fahren auch nachts“, ergänzt seine Frau Brigitte.

„Am besten, wir setzen uns an einen Tisch und erarbeiten zusammen Kompromisse.“ Michael Klos Geschäftsführer Innopark

18 Häuser liegen an der J.-A.-Kleinschroth-Straße. Ihre Gärten fast alle an der Straße. Etwas mehr als 60 Menschen sind von der Verkehrsbelastung betroffen, hat Bernhard Löffler überschlagen. „Da ist der Hammerstiel und das geplante neue Wohngebiet noch gar nicht mit dabei.“

Kummer ist man in der J.-A.-Kleinschroth-Straße gewöhnt. Früher fuhren die Amerikaner mit ihren Panzern und Geländewagen die Straße hoch, dann kehrte für ein paar Jahre Ruhe ein. Bis der Innopark eröffnete. Eine Verkehrsprognose ging im Jahr 2011 von rund 2800 Fahrzeugen aus, die täglich Richtung Innopark fahren – Beschäftigte genau so wie Anlieger und der Wirtschaftsverkehr. Die Vermutung: 70 Prozent des Verkehrs wird über den Steigweg, 30 Prozent über die J.-A.-Kleinschroth-Straße abgewickelt. In Zahlen ausgedrückt hieß das: 744 Pkw und 83 Lkw pro Tag für die J.-A.-Kleinschroth-Straße und 1736 Pkw und 194 Lkw für den Steigweg. Das Problem: Die Prognose ist fast zehn Jahre alt. „Eine neue Verkehrszählung würde Sinn machen“, sagt Peter Bieber. Auch er wünscht sich eine gemeinsame Lösung mit den Anliegern des Steigwegs. „Beide Straßen müssen schließlich offen bleiben.“

Etwa 100 Lkw fahren pro Tag in und aus dem Innopark. Diese Zahlen hat der Geschäftsführer des Innoparks, Michael Klos, an der Schranke zum geschlossenen Bereich des Gewerbegebietes ermitteln lassen. Am 19. Februar waren es 88 Lkw und 207 Pkw, am Mittwoch dieser Woche 221 Pkw und 93 Lkw und am Donnerstag 216 Pkw und 112 Lkw. Klos weist darauf hin, dass nach der Prognose aus dem Jahr 2011 auch ein Verkehrsfachliches Entwicklungskonzept erstellt worden ist. Darin ist von 1500 Fahrzeugbewegungen pro Tag die Rede. 500 in der J.-A.-Kleinschroth-Straße und 1000 am Steigweg. „Davon sind wir weit entfernt“, stellt er fest. Der 34-Jährige kann die Sorgen der Anlieger nachvollziehen und zeigt sich gesprächsbereit. „Am besten, wir setzen uns an einen Tisch und erarbeiten zusammen Kompromisse.“ Der Geschäftsführer ist an einer guten Nachbarschaft interessiert und will dafür einiges tun. An einer Tatsache komme man aber nicht vorbei: „Das hier oben ist nun mal ein Gewerbegebiet.“ 52 Hektar Fläche hat der Innopark. Etwa 70 Prozent sind derzeit vermietet. Die Anfahrt der Lkw erfolgt in den meisten Fällen über den Steigweg. Für die Fahrer macht das Sinn. Sie können so geradewegs in den hinteren und mit einer Schranke gesicherten Bereich des Geländes einfahren. Über die J.-A.-Kleinschroth-Straße müssten sie umständlich wenden. „Das klappt nicht immer“, weiß Bernhard Löffler aus eigener Anschauung. Die Folge: Manche Lkw-Fahrer wenden in den Hofeinfahrten, fahren die Kleinschroth-Straße hinunter und nehmen einen neuen Anlauf über den Steigweg. Für die Familien Bieber und Löffler steht fest: Es ist höchste Zeit für Veränderungen. „Wir wollen keinen Krieg, sondern eine Lösung“, betont Brigitte Löffler. Vier Wünsche haben sich die beiden Familien notiert. Wünsche, die sie an die Stadt herantragen wollen: Tempo 30 auf beiden Zufahrten zum Innopark, zwei Zebrastreifen in der J.-A.-Kleinschroth-Straße, um gerade den Kindern und Senioren ein sicheres Queren der Straße zu ermöglichen, ein Nachtfahrverbot für Lkw und ein Übernachtungsverbot für Lkw-Fahrer. „Die stehen immer wieder gegenüber der Einfahrt zum Innopark“, hat Bernhard Löffler beobachtet. Im Gebüsch finden sich leere Flaschen, Abfall und mitunter auch Fäkalien. Warum die – zumeist ausländischen Fahrer – nicht im Innopark übernachten dürfen, ist den Löfflers und Biebers ein Rätsel. „Da müsste man doch Übernachtungsmöglichkeiten mit Toiletten schaffen können“, meint Helga Staudt-Bieber.

„Wir wollen keinen Krieg, sondern eine Lösung.“ Brigitte Löffler, Anliegerin

Michael Klos hat das Gespräch mit den Firmeninhabern auf dem Gelände gesucht. Sie seien alle bereit, die Fahrer noch einmal darauf hinzuweisen, dass eine Anlieferung vor 6 Uhr in der Früh und nach 19.30 Uhr keinen Sinn mache. In der Nacht sei der Innopark geschlossen.

Seine Gärtner hat Klos angehalten, auch vor den Toren den Müll und Abfall zu beseitigen, den manch ein Lkw-Fahrer dort hinterlässt. In der nächsten Woche will er sich mit Oberbürgermeister Siegfried Müller und dem Leiter des Bauamtes Oliver Graumann, treffen, um über die Lage zu beraten. Denkbar ist für ihn beispielsweise, dass am Steigweg und in der J.-A.-Kleinschroth-Straße Tempo 30 eingeführt wird oder dass die Bodenwellen beseitigt werden.