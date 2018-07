Unsere WM-Kolumne: Klebstoff für alle

Deutschland ist der weltweit größte Produzent von Klebstoff. Gut, die Aussage ist zwar nicht verbürgt, sie muss aber stimmen – so wie alle an ihren Stühlen kleben. Horst Seehofer will gehen – klebt aber fest. Angela Merkel klebt sowieso. Und jetzt klebt auch Jogi Löw, der trotz historischer Pleite weitermachen will.

Löw ist Löw

Das Problem ist nur: Löw ist Löw. Das ging lange Zeit sehr gut, hat sich jetzt aber überlebt. Falsche Mannschaft. Falsche Strategie. Falsches Umfeld. Das ist ein Punkt, an dem nur ein Schnitt helfen würde. Ein Neuanfang jedenfalls sieht anders aus . Hätte der Jogi mal lieber auf uns gehört und in Wuppertal – wahlweise auch in Kitzingen, stehen ja genug Geschäfte leer – eine Herren-Boutique aufgemacht. Inklusive Pflegeprodukten für Herren, die nicht nur die Haare schön haben wollen.

Oscar für Neymar

Ansonsten bleibt die WM eine äußerst komische Angelegenheit. Mit theatralischer Schauspielerei. Wenn der Neymar keinen Oscar bekommt, weiß ich es auch nicht. Dann die Engländer: gewinnen die doch tatsächlich ein Elfmeterschießen. Und dann taucht da ständig Kevin Kurányi im Fernsehen auf – als Fußball-Experte!

Och Leute, das geht so nicht! So macht das nun wirklich keinen Spaß. Am Ende kommt Italien ins Endspiel – was dann aber auch schon keinen mehr wundern würde.

Das neue Italien

Wobei dieser Tage bei Twitter jemand behauptet hat, dass Deutschland inzwischen das neue Italien sei: Schlechter Fußball, schönes Wetter und wackelige Regierung. Von dem Klebstoff-Überschuss ganz zu schweigen.

„WM ganz entspannt“ erscheint in loser Folge während der WM.