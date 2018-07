Unser Wochenrückblick: Zügig durch die Woche

In einem Anflug von Mut haben wir uns vor einiger Zeit bei der Bahn einen angebotenen Newsletter bestellt. Seither erfahren wir ganz wichtige Dinge: Etwa, welche Wunderdinge die Klimaanlagen in den ICEs leisten – wenn sie denn mal funktionieren. Das jüngste Schreiben von vorgestern informierte darüber, dass die Bahn nunmehr einen „Aktionsplan Vegetation zu mehr Sturmsicherheit“ ins Leben gerufen hat. Das Ganze läuft unter der Überschrift „Vegetationsmanagement“. Muss man erst mal drauf kommen.

Wenn Sie also am Wochenende Rasen mähen, können Sie Ihren Nachbarn gerne darauf hinweisen, dass Sie ab sofort Vegetationsmanager sind.

Feueralarm

Zügig geht es auch gleich weiter – mit einem Blick auf den vergangenen Sonntagabend, als es einen Feueralarm im ICE von Würzburg nach Nürnberg gab und 650 Passagiere in Kitzingen strandeten und evakuiert werden mussten. Das führte zu gleich zwei historischen Ereignissen: 1.) Der Halt eines ICE im Kitzinger Bahnhof sowie 2.) 650 Menschen auf einmal auf den Bahnsteigen. Vorgänge, an die sich selbst ansonsten allwissende Zeitzeugen nicht erinnern können.

Was genau zu dem Alarm geführt hatte, ist leider unbekannt. Aber, ganz ehrlich: Dass es am Ende wieder die kaputte Klimaanlage war, ist so sicher wie das Polit-Chaos in Berlin, zu dem wir uns beschämt an dieser Stelle lieber ausschweigen.

Zug vergessen?

Bleiben wir lieber beim Bahnsinns. Für Verwunderung sorgt derzeit ein Zug, der schon geraume Zeit in Kitzingen steht. Und steht. Hat den jemand vergessen? – fragte ein verwunderter Leser. Zumal es sich um ein ganz besonderes Exemplar handelt: ein auffälliger Hochgeschwindigkeitszug, der sich angeblich „Smile“ nennt und besonderen Komfort und Kundenfreundlichkeit bieten soll – stufenfreies Eintreten etwa sowie fortschrittliche thermische und akustische Isolation.

Phantomzug?

Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Weshalb es sich bei „Smile“ ganz klar um einen Phantomzug handeln muss. Oder um einen Sonderzug, der zur Gartenschau nach Kitzingen wollte – und nun mit leichter Verspätung eingetroffen ist. Wir werden – versprochen – herausbekommen, was es mit dem Zug auf sich hat und wer für das komische Dauerparken verantwortlich ist. Vielleicht steckt ja am Ende wieder das Vegetationsmanagement dahinter.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.