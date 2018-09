Unser Wochenrückblick: Zirkus zur Wahl

Wir schalten um zum Fußball und rufen unseren Reporter: „Ja, hier brennt es gerade im Strafraum der Gastgeber! Und zwar lichterloh! In diesem Spiel – das können Sie mir glauben – ist richtig Feuer drin!“

So läuft das normalerweise. Kennt man nicht zuletzt von der samstäglichen Bundesliga-Konferenz. Dass es aber auf einem Sportplatz auch ganz anders heiß hergehen kann, zeigte sich diese Woche in Herrnsheim. Dort wurde der Sportplatz regelrecht abgefackelt, weil der Versuch, überschüssige Fäden vom Tornetz wegzubrennen, gewaltig in die Turnhose ging.

Man kann also durchaus mit Fug und Recht festhalten: So hat es nie zuvor im Strafraum der Gastgeber gebrannt.

Immerhin ein Spaßvogel im Internet konnte der feurigen Sache dann doch noch etwas Gutes abgewinnen: „So wird“, schrieb der Mann, „der Platz wenigstens mal wieder gewässert!“ Da sieht man es mal wieder: Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.

Viel Spott

Spott ist derzeit auch gerne in Kitzingen im Spiel, weil dort so etwas wie der Gau eingetreten ist: Zur Wahlkampfzeit gefiel es einem Zirkus, seine Zelte aufzuschlagen. Was dazu führt, dass neben wichtig guckenden Menschen gerne auch ein lachendes Clown-Gesicht hängt. Das ergibt oft nette Kombinationen und verdeutlicht sinnbildlich einmal mehr: Wahlkampf ist letztlich auch immer Zirkus.

Dass der Wahlkampf ansonsten bisher eher mau verläuft und nicht so recht in die Gänge kommen will, liegt vielleicht auch am Wetter: Es war noch einmal so richtig Sommer. Fast fühlte es sich wie Juni an – nur leider ohne entsprechenden Sommerurlaub. Und so konnte man beim Sonnenbaden seinen Federweißen schlürfen – hat man so auch nicht alle Tage.

Teufelszeug

Wobei es Leute gab, denen fiel beim Kauf des leckeren Getränkes selbiges an der Kasse im Einkaufswagen um. Dann spritzte das Teufelszeug auch schon los. Die Dame dahinter sprang mit einem spitzen Schrei zur Seite. Zum Glück sorgte ihre Reaktionsschnelligkeit dafür, dass der Federrotling keine Chance hatte, sich auf ihrer blütenweißen Hose und der hellen Bluse zu verteilen.

Wenn das schief gegangen wäre – gar nicht auszudenken. Dagegen, das können Sie gerne glauben, sind Wahlzirkus und ein abgefackelter Sportplatz gar nichts.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.