Trotz Corona-Auszeit: So kriegen Kinder keine Krise

Hausaufgaben Nicht nur die Schulen kümmern sich online um die Betreuung der Kinder („Unsere Lehrerin macht das wirklich spitze“, sagt zum Beispiel eine Einersheimer Grundschulmama). Viele Kindergärten zeigen auf ihren Homepages verschiedene Angebote, mit denen auch jüngere Kinder sinnvoll beschäftigt werden können.

Ideen Hier eine kleine Zusammenstellung der Vorschläge aus der Gruppe „You can do it“: Atemschutzmasken aus Stoff nähen, Salzteig kneten und Figuren bemalen, einen Brief an den Osterhasen schreiben (bis 6. April an Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt), Steine sammeln und mit Wasserfarben bemalen, Petersilienköpfe pflanzen (werden mit Papier-Ohren leicht auch zu Osterhasen); eine schöne Aktion für alle: Regenbogen malen, ins Fenster hängen und beim Spazierengehen schauen, wo noch jemand gemalt und aufgehängt hat.

Online Hinweise und Tipps für die Corona-Auszeit gibt es unter https://coronapause.de; ganz verschiedene Anregungen bietet www.labbe.de; an einer täglichen, digitalen Sportstunde kann man unter www.albaberlin.de teilnehmen oder sich mit Grecco Ampelini auf www.youtube.com auspowern; schöne Ausmalseiten gibt es unter www.handsoffmydinosaur.com oder Vorlagen für Postkarten an Oma und Opa unter www.touchnote.com ; Vorstellungen aus dem Münchner Marionettentheater werden auf www.muema-theater.de übertragen; pädagogisch wertvolle Kinderpodcasts gibt es online beim BR (Geschichten für Kinder, Wissenschaftliches bei Radio Mikro, Klassik für Kids bei Do Re Mikro), vom Deutschlandfunk (Kakadu Kinderhörspiel) oder vom WDR (Die Sendung mit der Maus zum Hören, Kiraka).