Tourist-Info Kitzingen unterbreitet ein köstliches Angebot

Winterruhe? Von wegen! Die Tourist-Info hat eine neue Stadtführung im Dezember aufgelegt. Und die Vorbereitungen fürs kommende Jahr laufen auf Hochtouren. Auf Einheimische und Gäste kommen viele neue Angebote zu.

Britta Volbers ist nicht in Kitzingen aufgewachsen. Aber sie kennt sich in manchen Ecken der Stadt besser aus als so mancher Einheimische. Seit 2010 lebt sie in der Stadt am Main. Ihr Mann ist hier groß geworden, nach dessen Pensionierung sind sie wieder her gezogen. Während der Kleinen Landesgartenschau 2011 hat Britta Volbers ihre ersten Gästeführungen angeboten. Seither ist sie mit Begeisterung dabei. Ihr Lieblingsprojekt, das sie in enger Zusammenarbeit mit der Tourist-Info entwickelt hat: Eine Kostprobentour durch Kitzingen. Sechs Mal pro Jahr nimmt sie bis zu 20 Neugierige mit auf die Tour, die etwas abseits der eingetretenen Touristenpfade verläuft.

Unbekannte Plätze

Bislang nur im Sommer. Am kommenden Wochenende wird die Kostprobentour zum ersten Mal im Winter angeboten. Volbers nimmt die Gäste mit in enge Gassen, zeigt ihnen die Geburtshäuser und Wirkungsstätten bekannter Kitzinger wie Johann Rudolph Glauber und führt sie an Plätze, die vielen unbekannt sein dürften – obwohl sie ihren eigenen Charme verbreiten.

Pünktlich zum Kitzinger Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende bietet die Tourist-Info zum ersten Mal eine „Winter-Edition“ an. Neben dem Casa Konrad, wo es selbst gemachte Leckereien gibt, und den Deusterkellern, in denen nach einem Rundgang ein Winterbier gereicht wird, macht der Tross auch in der Fränkischen Lebküchnerei Station, wo es, jahreszeitengerecht, adventliche Näschereien geben wird. „Zum Abschluss besuchen wir den Weihnachtsmarkt“, kündigt die ausgebildete Gästeführerin an, die sich für die Geschichte Kitzingens brennend interessiert.

„Ich habe einfach Spaß, in die Vergangenheit einzutauchen“, erklärt sie. Langweilige Daten gibt sie ihren Gästen nicht mit auf den Heimweg, sondern versucht, eingängige Geschichten zu erzählen. „Solche Überraschungen bleiben im Gedächtnis hängen“, weiß sie und berichtet schmunzelnd von einer besonderen Strafarbeit im Mittelalter. Bäcker, die altes Brot auf dem Marktplatz verkauften, wurden dazu verdonnert, fünf Schubkarren Steine für den Bau des Rathauses anzukarren. „Der Steinbruch lag dort, wo heute die Eherieder Mühle steht“, berichtet Volbers. Die Bäcker dürften sich zwei Mal überlegt haben, ob sie ihre Kunden noch einmal hinters Licht führen.

Neuerungen im Jahr 2020

Etwa 20 Gästeführer sind derzeit für die Stadt Kitzingen tätig. Neben der klassischen Stadtführung gibt es immer wieder neue Angebote. Tourist-Info-Leiterin Vanessa Feineis hat sich mit ihrem Team für 2020 etliche Neuerungen ausgedacht. Hans Fleischmann wird die Kostprobentour auf die andere Seite des Mains, nach Etwashausen, verlegen. An sechs Terminen wird er Kultur und Kulinarik miteinander verbinden, unter anderem die Kreuzkapelle besuchen und einen Blick hinter die Kulissen der Gartenbaubetriebe werfen. Vorgesehen sind unter anderem Besichtigungen in Gewächshäusern mit Verköstigung von typischen Gemüsesorten. Süße Überraschungen wird es bei „Olgas Naschwerkstatt“ geben und zum Abschluss ist ein Picknick mit typischen Etwashäuser Produkten vorgesehen – entweder am Main oder in einem Gewächshaus.

„Die Erwartungen der Gäste verändern sich stetig“, weiß Feineis. Derzeit geht der Trend hin zu Erlebnisführungen. Entsprechend baut sie das Angebot aus und um. Eine Kräuter-Wein-Führung rund um die Eherieder Mühle gibt es schon seit diesem Frühjahr. Das Angebot von und mit Stefanie Roßmark wird auch 2020 fortgeführt. Neu ist eine Führung mit dem Kitzinger Kätherle, in Gestalt von Michelle Krämer – inklusive Weinverkostung. Auf eine Tour zum Thema Achtsamkeit und bewusste Wahrnehmung nimmt Alexander Prier, Feelgood-Manager aus Mainstockheim, die Gäste mit. Weiterhin wird es die klassische Führungen durch die Stadt und die Tour entlang des Weinwanderweges geben. „Nachfragen gibt es genug“, freut sich Vanessa Feineis und hofft, dass die erste Winter-Kostprobentour ebenfalls ein Erfolg wird. „Sie findet auf jeden Fall statt“, versichert Britta Volbers. Von schlechtem Wetter will sie sich ganz sicher nicht vom Weg abbringen lassen.

Kostprobentour, Winteredition:

Wann: Samstag, 14. Dezember. Treffpunkt um 14 Uhr an der Tourist-Info.

Dauer: cira zwei Stunden.

Kosten: 30 Euro. Darin enthalten sind verschiedene winterliche Kostproben, eine Führung durch die Stadt sowie eine Exklusivführung durch den Deusterkeller.

Maximale Gruppengröße: 20 Personen

Anmeldung: Touristinfo Kitzingen.