Sinnsuche auf dem Berg: Besuch bei Priorin Ursula Buske

Ursula Buske: 1959 in Kassel geboren, kam sie schon in ihrer Gymnasialzeit mit dem Klosterleben in Berührung: Ihre Schule wurde von einem Orden – allerdings einem katholischen – geleitet. Buske: „Damals hätte ich nie gedacht, selbst mal zu einem Orden zu gehören.“ Nach dem Abitur studierte sie in Bamberg und Würzburg Betriebswirtschaft und arbeitete danach in einem Münchner Unternehmen. 1990 lernte die Diplom-Kauffrau den Schwanberg kennen. 1991 trat sie in den evangelischen Frauenorden ein und legte 1996 ihre Ewige Profess ab.

CCR: Vor über 77 Jahren, in der Osternacht 1942, bekannten sich unter dem Steinkreuz auf dem Fürstenfriedhof in Castell Christel Schmid und sieben junge Frauen zum Einsatz für Christus. Nach Kriegsende bauten sie den „Bund christlicher Pfadfinderinnen“ wieder auf. Daraus erwuchs – erst heimlich, ab 1950 offiziell – die Communität Casteller Ring (CCR). Seit 1957 hat die Gemeinschaft ihren Sitz auf dem Schwanberg. Sie lebt nach der Ordensregel des Benedikt von Nursia in Gütergemeinschaft. Nach dem Postulat folgt das zweijährige Noviziat, dem wiederum zwei Jahre zeitliche Bindung folgen können. Der endgültige Ordenseintritt ist die Profess, die Bindung auf Lebenszeit. Dabei bekommt die neue Schwester ihren Ordensnamen, das helle Ordensgewand und eine Kette mit dem Ordenskreuz.