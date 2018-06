Siegtorschütze steht schon fest

Wenn man ganz ehrlich ist, lässt es sich nicht anders sagen: Mexiko hat so gespielt, wie wir gerne aufgetreten wären. Frisch, unbekümmert, stürmisch. Da muss man – das gebietet der Sportsgeist – den Sombrero vor ziehen. Die Frage ist nur: Wer hat unseren Jungs beim WM-Auftaktspiel Blei in die Schuhe gesteckt? Wahrscheinlich steckt mal wieder der Putin dahinter. Jedenfalls ist es jetzt um so gewagter, mit einer Kolumne anzutreten, die den umwerfend optimistischen Titel „Wir werden Weltmeister!“ trägt. Aber bitte: Wer nicht wagt . . . Zumal es ja trotz oder gerade wegen der unerwarteten Niederlage einiges zu sagen gibt: Beispielsweise tauchte nach dem 0:1-Fiasko umgehend die Frage auf, ob man jetzt die vielen Autofähnchen nicht besser auf Halbmast setzen müsste? Heiß diskutiert wurde zudem, ob das Gekicke gegen die Speedy-González-Mexikaner schon Arbeitsverweigerung war? Oder ob man sich einfach noch im Vorbereitungsmodus befand und unserem Team keiner gesagt hat, dass es jetzt losgegangen ist. Vielleicht sollten wir unserem Team mal die entsetzten Gesichter vom Public Viewing auf dem Kitzinger Bleichwasen schicken – das müsste dann eigentlich für ein 5:0 gegen Schweden am kommenden Samstag reichen. Wobei zur Wahrheit auch gehört: Zuletzt sind die WM-Titelverteidiger allesamt (siehe Spanien 2014 und Italien 2010) in den Gruppenspielen rausgeflogen. Aber egal: Sombrero richten, Fähnchen wieder hissen und fertig machen für 5:0-Jubel auf dem Bleichwasen.