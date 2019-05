Projektwoche in der Schule: Nachwuchsjournalisten am Werk

Immer zwischen Ostern und Pfingsten gehen die Sommeracher Grundschüler noch ein bisschen lieber in die Schule. Denn dann ist wieder Zeit für die Projektwoche. Wurde im vergangenen Jahr die Bayerische Verfassung genau durchleuchtet , geht es in diesem Jahr um Medien. Alte Medien, neue Medien und auch Medien, bei denen erst mal keiner an Medien denkt.

Telefone zum Beispiel. So richtig alte, flaschengrün und mausgrau, mit Wählscheibe und langer Schnur stehen auf einem Regal im Klassenzimmer der zweiten Klasse. Auch Kassetten und Schallplatten sind zu finden. Dinge also, die viele der Buben und Mädchen gar nicht mehr in Aktion erlebt haben. Bewusst haben sich Rektorin Andrea Riedmann und ihre Kollegen für "alte Medien" entschieden.

Deswegen beschäftigt sich die erste Klasse mit dem Buch, die zweite mit Zeitung, die dritte mit analoger Fotografie und die vierte Klasse mit Radio. Ein buntes Programm von "Radio Summeri", ein selbst gestaltetes Büchlein und Fotografien werden am Schulfest am 24. Mai zu sehen sein. Und eine Zeitungsseite, auf der drei Artikel abgedruckt sind, die die Zweitklässler geschrieben haben.

Löcher in den Bauch gefragt

Doch bevor sich die Nachwuchsjournalisten ans Werk machen, muss erst geklärt werden, seit wann es Zeitungen gibt, wie lange ein Redakteur für einen Artikel braucht, was schön ist am Journalistenberuf und wie eigentlich eine Nachricht ins Blatt kommt. Fragen über Fragen, die alle beantwortet werden konnten. Geblieben ist die Frage: "Über was sollen wir schreiben?" Klar war: Ein Schulthema sollte es sein. "Vielleicht über den Schulgarten?" "Oder über die neuen Fahrzeuge für die Pause?" "Oder über Umweltschutz an unserer Schule?" Viele Vorschläge schreibt Klassenleiterin Riedmann an die Tafel.

Zwei Wochen hatten die Zweitklässler dann Zeit, wie echte Journalisten alle W-Fragen in ihren Texten zu beantworten. Nicht ganz wie echte Journalisten war ihre Arbeitsweise: Denn statt PC und Tastatur hieß Füller und Papier. Dem Eifer tat das keinen Abbruch, nur Lehrerin Riedmann hat einiges zu tun: Sie tippte die Texte für die Zeitung ab.

Und hier die Texte der Nachwuchsjournalisten: