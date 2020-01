OB-Kandidaten diskutieren über Bildung, Kultur, Tourismus

Am 15. März wird gewählt. Der neue Oberbürgermeister – oder die neue Oberbürgermeisterin – wird eine Vielfalt von Themen und Aufgaben zu bewältigen haben. Welche Vorstellungen die sechs OB-Kandidaten zu den Bereichen Bildung, Kultur und Tourismus haben, wird sich am Montagabend im Roxy-Kino zeigen.

Der Arbeitskreis Bildung, Kultur und Tourismus besteht seit vielen Jahren. Er wurde im Oktober 2019 vom Stadtmarketingverein reaktiviert. Die Leiter der Musikschule, des Stadtmarketingvereins, der Tourist-Information, der Volkshochschule und etlicher anderer, freier Kulturträger, sind darin vertreten. Regelmäßig tauschen sie sich aus, sprechen über Termine, Veranstaltungen und mögliche Synergieeffekte. Regelmäßig sind sich die Teilnehmer einig: So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Ihre Forderungen: Die Strukturen ändern, den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft anpassen.

Veranstaltungen gibt es viele in Kitzingen: Theater, Konzerte, Vorträge, Kinovorstellungen. „Es gibt in Kitzingen richtig viele Nischenangebote“, schwärmt Frank Gimperlein, Leiter des Stadtmarketingvereins. An und für sich wunderbar. Das Problem ist nur: Viel zu wenige Menschen wissen davon. „Es gibt keine gemeinsame Veranstaltungsplattform“, bedauert er.

„Wir sind alle Einzelkämpfer“, bestätigt die Leiterin der Tourist-Info, Vanessa Feineis, und Richard Arndt-Landbeck von der Vhs ergänzt: „Jeder macht sein Einzelding.“ Dabei hätte es schon zu Anfang dieser Legislaturperiode anders kommen können. Der Antrag, sukzessive ein Kulturamt in Kitzingen zu etablieren, wurde vom Stadtrat mehrheitlich abgelehnt. „Also muss jeder von uns weiter sein eigenes Veranstaltungsmanagement durchziehen“, ärgert sich Arndt-Landbeck. „Jeder hat weiterhin seine eigenen Verwaltungsaufgaben.“

Viel Energie geht auf diesem Weg verloren. Energie, die zweckgebunden genutzt werden könnte. „Seit Jahren fehlt ein Beschilderungskonzept für die kulturellen Einrichtungen in der Stadt“, wundert sich Cornelia Rauh von der Vhs. Auch an Plakatierungsflächen fehle es. Entsprechende Wünsche werden an die Stadtverwaltung herangetragen. Die allermeisten verschwänden in den Schubladen. „Die Prioritäten in der Stadtverwaltung werden woanders gesetzt“, bedauert sie. Ein Wunder sei das nicht: „Es fehlt an einem Kümmerer, an einem Projektmanager, an der nötigen Zeit.“ Viele kreative Ideen blieben so auf der Strecke, bedauert Ingrid Guckenberger von der Musikschule. Sie wünscht sich eine gemeinsame Jahresplanung, eine übergreifende Koordination der Veranstaltungen. „In diesem Jahr wird die Häckerchronik aufgeführt“, erinnert Karin Böhm. Eigentlich müssten schon jetzt Busreisen für auswärtige Gäste beworben und organisiert werden. „In anderen Städten wäre das so.“ In anderen Städten wären sicher auch die Feierlichkeiten zu 1275 Jahre Stadtrecht ein Thema – in Kitzingen bislang nicht.

Kultur, Bildung, Tourismus: Geld ist damit nicht zu verdienen. Im Gegenteil: Jede Stadt muss für diese freiwilligen Leistungen Geld ausgeben. Sie muss Personal bezahlen, Gebäude zur Verfügung stellen. „Auch da fehlt uns ein Ansprechpartner“, bedauert Arndt-Landbeck. Und es fehlt ein Topf, aus dem neue Projekte bezahlt werden könnten. Statt des bestehenden Kulturbeirates wünschen sich die Teilnehmer des Arbeitskreises einen Kulturausschuss, in dem sie selbst vertreten sind, um über kommende Ausgaben und Weichenstellungen mitbestimmen zu können.

Kitzingen wächst – und soll weiter wachsen. Als liebens- und lebenswert wird die Stadt dargestellt. Geht es um die Argumente, warum sich Unternehmen in Kitzingen ansiedeln, junge Familien ein Haus in der Großen Kreisstadt kaufen sollen, werden oft die so genannten weichen Standortfaktoren genannt: Schulen, Kindergärten und nicht zuletzt kulturelle Einrichtungen. Die sind dann die Trümpfe in der Argumentation. Trümpfe, die nur dann stechen können, wenn sie richtig ausgespielt werden. Für die Mitglieder des Arbeitskreises Bildung, Kultur und Tourismus besteht derzeit jede Menge Handlungsbedarf.

„In Schweinfurt hat der OB die Kultur zur Chefsache gemacht“, erinnert Arndt-Landbeck. Ein Zug, den er sich auch vom neuen OB in Kitzingen wünscht. „Alle sechs Jahre haben wir die Chance auf einen Neuanfang“, sagt er. Eine Chance, die die Leiter der kulturellen Einrichtungen in Kitzingen nicht verpassen wollen – die Kandidaten dürfen sich auf spannende Fragen gefasst machen.

Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten aus Kitzingen zu den Themen Bildung Kultur, Tourismus am Montag, 3. Februar, ab 19 Uhr, im Roxy-Kino. Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, es gibt keine Kartenreservierungen. 80 Plätze stehen zur Verfügung.