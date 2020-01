Frostige Aussichten: Winterfotos unserer Leserfotografen

Wer sagt, dass es im nassgrauen Winter keine schönen Fotos gibt, der irrt gewaltig. Unsere Leserfotografen haben stets zur richtigen Zeit abgedrückt. Aufgepluderte Meisen, glitzerndes Feuerwerk oder farbenprächtige Sonnenuntergänge – die Hobbyfotografen haben alles aus dem winterlichen Grau herausgeholt.

Sie haben auch tolle Bilder aus dem Landkreis? Dann schicken Sie uns Ihre Aufnahmen an redaktion.kitzingen@mainpost.de. In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen wir die Fotos auf unserer Homepage und in der Zeitung.