Freitagsfragen: Drei Generationen in einem Boot

„Männer, Kinder und Enkel an Bord!“, heißt es am Samstag, 29. Juni, an der Schleuse in Astheim. Zu einer ungewöhnlichen Bootstour lädt die Katholische Landvolkbewegung (KLB) ein. KLB-Diözesanvorsitzender Gerd Schneider sitzt selbst mit im Boot und leitet die Gruppe. Eingeladen sind alle, die neugierig sind – egal ob ihnen die KLB völlig fremd ist oder ob sie Mitglied sind.

Die KLB ist ein Verband, der sich besonders um die Belange von Menschen auf dem Land kümmert. Uns liegen die Gestaltung des ländlichen Raumes und der bäuerlichen Landwirtschaft sowie religiöse, kulturelle und soziale Anliegen der Menschen auf dem Lande am Herzen.

Wir sind ein kleiner Verband und möchten gerne Jung und Alt auf uns – und auf unsere Angebote – aufmerksam machen. Eben gerade auch die Leute, die auf dem Land leben.

Da die KLB relativ viele Angebote für Frauen im Programm hat, haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen, mehr Angebote für Männer in unser Programm aufzunehmen. Speziell mit diesem Angebot wollen wir die Gemeinschaft über drei Generationen fördern.

Ein Kanadier ist ein zumeist offenes Kanu, das im Knien oder sitzend gefahren und mit Stechpaddeln bewegt wird. Es kommt ursprünglich von den Indianern, die damit in unwegsamen Gewässern unterwegs waren.

Die Boote sind relativ leicht auch von Anfängern zu bewegen – und der Altmain von Volkach bis Sommerach stellt keine allzu großen Anforderungen. Die Strecke ist für Schiffe tabu und so gelten dort auch keine besonderen Vorschriften. Natürlich tragen alle Schwimmwesten! Außerdem sollte man Sonnenöl dabei haben und auf jeden Fall genug Flüssigkeit.

Für den Herbst steht bereits eine Radtour mit diversen Highlights auf dem Programm. Und auch 2020 wird es wieder Veranstaltungen für Männer geben. Die Planungen laufen.

Die Partnerschaft besteht schon seit vielen Jahren. Wir unterstützen im Senegal – so weit es unsere finanziellen Mittel zulassen – zum Beispiel Bildungsarbeit wie Alphabetisierungsprogramme für Frauen, eine Einrichtung für Kinder mit Behinderung und ein Internat für Jungen. Ganz aktuell sind wir an der Instandsetzung eines Deiches zur Trennung des Süßwassers vom Salzwasser beteiligt. Dadurch können über 40 Landwirte auf circa 120 Hektar Reis anbauen. Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeiten in wenigen Wochen, noch vor Beginn der Regenzeit, abgeschlossen werden können. Bei diesen Projekten sind wir für jede finanzielle Unterstützung dankbar. Wer mehr wissen möchte, findet nähere Informationen im Internet und KLB Würzburg.