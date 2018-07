Die WM-Kolumne: Totalversagen der Tipper

Man muss flexibel sein. Unsere Fußballer haben das leider vergessen. Für diese Kolumne gilt deshalb: Aus „Wir werden Weltmeister!“ wird „WM ganz entspannt“. Man muss es ja mal so sehen: Wir sind raus, der Druck ist raus. Damit können wir erstmals seit vielen Jahren ganz entspannt zuschauen, was die anderen so zu bieten haben – oder eben auch nicht.

Obwohl unsere Jungs sang- und klanglos die Segel gestrichen haben, ist das Niveau weiterhin teilweise unterirdisch. Spanien gegen Russland etwa – da konnte man vom Glauben abfallen. Wer so destruktiv kickt, sollte automatisch von vorne herein von der nächsten WM ausgeschlossen werden.

Wenn der Spaßm fehlt

Fußball zu schauen hat definitiv schon mal mehr Spaß gemacht.

Das gilt auch für die WM-Tippspiele. Was für ein Krampf! Das Totalversagen von Löw & Co. hatte nicht zuletzt auch gravierende Auswirkungen auf die diversen Büro-Tippgemeinschaften.

36 falsche Tipps

Die traurige Wahrheit ist: Unsere neun Bürotipper haben viermal – Eröffnungsspiel sowie die drei Deutschland-Spiele – die Ergebnisse getippt. Was soll ich sagen: Alles falsch gewesen – es gab nicht einen Treffer! 36 falsche Tipps – dieses Kunststück muss man auch erst einmal fertig bringen . . .

Viele fragen sich ja jetzt, was aus Jogi Löw wird? Wir verraten es Ihnen exklusiv: Er macht, so ist zu hören, demnächst in Wuppertal eine Herren-Boutique auf.

„WM ganz entspannt“ erscheint in loser Folge während der WM.