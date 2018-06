Die WM-Kolumne: Pünktlich Feierabend

Wie schnell es doch heutzutage gehen kann. Gestern noch war alles doof: WM doof. Mannschaft doof. Löw doof. Dann, zack, ein Last-Minute-Wundertor. Schon kennt der kollektive Überschwang keine Grenzen mehr. Sofort ist alles super: WM super. Mannschaft super. Löw super. Dabei hatte es in Wirklichkeit nur ein schlechtes Spiel gegeben, das eher unglücklich verloren wurde. Gefolgt von einem einigermaßen guten Spiel, das wiederum glücklich gewonnen wurde. An der Gesamtsituation hat sich nichts geändert, weiterhin gilt: Vom Vorrunden-Aus bis zum WM-Titel ist noch alles möglich für Löw & Co. Was auch meinen Nachbarn zwei Häuser weiter freuen dürfte. Der veranstaltet bei jedem Deutschland-Spiel eine Art privates Public Viewing. Dabei geht es lautstark zu: Gegnerische Tore hören sich wie ein Donnerwetter direkt über dem Haus an. Eigene Tore dagegen kommen wie ein Düsenjäger an, verfangen sich an der Dachrinne und hallten lange nach. Weil der Nachbar wohl über Satellit schaut und ich über Kabel, weiß ich schon Sekunden vorher, was passieren wird. Ich gucke noch, wie sich Toni Kroos den Ball zurechtlegt, derweil sich bereits der Düsenjäger an der Dachrinne verfängt. Kein schlechtes Gefühl, weil man weiß: Das Ding geht gleich rein. Die Verzögerung dauert bis zu sieben Sekunden. Wenn ich also gegen Südkorea insgesamt 35 Sekunden zu spät jubele, ist klar: Wir haben 5:0 gewonnen. „Wir werden Weltmeister“ erscheint in loser Folge während der WM.

