Willanzheim vor 51 Minuten

Es wächst zusammen, was zusammen gehört

Der Baukörper aus Holzelementen für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Hüttenheim steht bereits und auch der angrenzende Kindergarten nimmt Formen an, indem die Bauarbeiter die vorgefertigten Elemente zu Gebäude-Fassaden zusammenwachsen lassen. Auch am Gemeinderatstisch ging es in der Sitzung des Willanzheimer Ratsgremiums am Montag voran mit weiteren Auftragsvergaben und der Anerkennung von Nachtragsangeboten.