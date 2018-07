Erst Unfall, dann Diebstahl - Schwarzer Tag für Jungen in Unterfranken

rowa/Symbolbild: Arno Burgi/dpa



Bitterer Tag für einen Jungen im Kreis Kitzingen: Wie die Polizei mitteilt, begann alles mit einem Unfall am Freitagnachmittag.Demnach ereignete sich auf der Staatsstraße 2271 zwischen Volkach und Gaibach ein Verkehrsunfall, bei dem auch ein junger Radfahrer beteiligt war.Die Mutter des Jungen kümmerte sich dann um ihr Kind und legte dessen Fahrrad, ein Mountainbike , Corratec/X-Vert Expert, in das Gebüsch neben der Straße, um dieses zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen.Als sie dann aber zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr zum Unfallort zurückkehrte, war das Rad verschwunden: Ein unbekannter Täter hatte es entwendet. Am Mountainbike sind, bedingt durch den Unfall, leichte Schäden an Sattel, Kette und Vorderrad zu erkennen.