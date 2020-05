Elektro-Skateboard bringt es auf 40 "Sachen" in Kitzingen

Am Samstagnachmittag traf eine Streife der Polizei Kitzingen auf einen 43-jährigen Mann, der auf einem Elektro-Skateboard im Frankenweg in Kitzingen fuhr. Das Skateboard war an der Unterseite mit einem Elektromotor versehen, wodurch dieses eine Geschwindigkeit von etwa 40 Stundenkilometer erreichen konnte. Da der Fahrer hierfür keine Erlaubnis vorweisen konnte, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Den Mann erwartet laut Polizei nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.