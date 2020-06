Erneut Vandalismus auf dem Marshall-Heights-Areal in Kitzingen

Am Montag zwischen 9 und 14.15 Uhr ereignete sich auf dem Marshall-Heights-Areal in Kitzingen eine Sachbeschädigung, heißt es im Bericht der Polizei. Bislang unbekannte Täter traten zunächst die Eingangstüre an einem leerstehenden Wohngebäude ein. Anschließend beschädigten sie im Inneren mehrere Glaslampen und Lampenschirme. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.